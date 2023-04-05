Госдеп о будущем Украины: Сильная и независимая демократия

Соединенные Штаты будут продолжать оказывать помощь Украине в борьбе с российской агрессией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного департамента США после встречи в Брюсселе госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД Дмитрия Кулебы.
"Госсекретарь подтвердил поддержку со стороны Соединенных Штатов сотрудничества Украина-НАТО, а также долгосрочную приверженность развитию обороноспособности Украины и возможностям сдерживания", - отметили американские дипломаты.
Во внешнеполитическом ведомстве также указали, что Блинкен и Кулеба обсудили, в частности дальнейшую военную помощь от Вашингтона для Киева.
"Госсекретарь подчеркнул важность будущего Украины как сильной, независимой и демократической страны", - добавили в Государственном департаменте США.
Напомним, Соединенные Штаты объявили новый пакет помощи для Украины на сумму 2,6 миллиарда долларов.
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