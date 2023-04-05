Госдеп о будущем Украины: Сильная и независимая демократия

Соединенные Штаты будут продолжать оказывать помощь Украине в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного департамента США после встречи в Брюсселе госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД Дмитрия Кулебы.

"Госсекретарь подтвердил поддержку со стороны Соединенных Штатов сотрудничества Украина-НАТО, а также долгосрочную приверженность развитию обороноспособности Украины и возможностям сдерживания", - отметили американские дипломаты.

Во внешнеполитическом ведомстве также указали, что Блинкен и Кулеба обсудили, в частности дальнейшую военную помощь от Вашингтона для Киева.

"Госсекретарь подчеркнул важность будущего Украины как сильной, независимой и демократической страны", - добавили в Государственном департаменте США.