У держбюджеті-2026 не закладено видатків на реформу БЕБ і митниці, - Железняк

Середа 17 вересня 2025 14:03
UA EN RU
У держбюджеті-2026 не закладено видатків на реформу БЕБ і митниці, - Железняк Фото: Держбюджет-2026 не передбачає видатків на реформу БЕБ (facebook.com ESBU.GOV.UA)
Автор: Сергій Новіков

У держбюджеті на 2026 рік не передбачено видатків на реформи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та митної служби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram-каналі нардепа Ярослава Железняка.

Як повідомив Железняк, у проєкті державного бюджету на наступний рік уряд не заклав видатків на реформу БЕБ та митниці.

Водночас нардеп зазначає, що фінансування Державного бюро розслідувань у 2026 році буде збільшено на 23% (на 883 млн грн).

"Це про справжні пріоритети Уряду по бізнес клімату, а не те що ви бачите на кольорових презентаціях на безкінечних конференціях", - висловив думку Ярослав Железняк.

Реформа БЕБ в Україні

Реформування Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Україні є частиною системної трансформації правоохоронного сектору та виконанням міжнародних зобов'язань України, зокрема за програмами МВФ, ЄС і США.

Вона спрямована на очищення та кадрове оновлення органу для забезпечення ефективної боротьби з економічними злочинами.

Нагадаємо, за результатами нещодавньої зустрічі представників МВФ і українською владою стало відомо, що Фонд у новій програмі вимагатиме від України боротися з тіньовою економікою.

