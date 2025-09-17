У держбюджеті-2026 не закладено видатків на реформу БЕБ і митниці, - Железняк
У держбюджеті на 2026 рік не передбачено видатків на реформи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та митної служби.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram-каналі нардепа Ярослава Железняка.
Як повідомив Железняк, у проєкті державного бюджету на наступний рік уряд не заклав видатків на реформу БЕБ та митниці.
Водночас нардеп зазначає, що фінансування Державного бюро розслідувань у 2026 році буде збільшено на 23% (на 883 млн грн).
"Це про справжні пріоритети Уряду по бізнес клімату, а не те що ви бачите на кольорових презентаціях на безкінечних конференціях", - висловив думку Ярослав Железняк.
Реформа БЕБ в Україні
Реформування Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Україні є частиною системної трансформації правоохоронного сектору та виконанням міжнародних зобов'язань України, зокрема за програмами МВФ, ЄС і США.
Вона спрямована на очищення та кадрове оновлення органу для забезпечення ефективної боротьби з економічними злочинами.
Нагадаємо, за результатами нещодавньої зустрічі представників МВФ і українською владою стало відомо, що Фонд у новій програмі вимагатиме від України боротися з тіньовою економікою.