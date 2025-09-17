ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В госбюджете-2026 не заложены расходы на реформу БЭБ и таможни, - Железняк

Среда 17 сентября 2025 14:03
UA EN RU
В госбюджете-2026 не заложены расходы на реформу БЭБ и таможни, - Железняк Фото: Госбюджет-2026 не предусматривает расходов на реформу БЭБ (facebook.com ESBU.GOV.UA)
Автор: Сергей Новиков

В госбюджете на 2026 год не предусмотрены расходы на реформы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) и таможенной службы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канале нардепа Ярослава Железняка.

Как сообщил Железняк, в проекте государственного бюджета на следующий год правительство не заложило расходы на реформу БЭБ и таможни.

В то же время нардеп отмечает, что финансирование Государственного бюро расследований в 2026 году будет увеличено на 23% (на 883 млн грн).

"Это о настоящих приоритетах Правительства по бизнес климату, а не то, что вы видите на цветных презентациях на бесконечных конференциях", - высказал мнение Ярослав Железняк.

Реформа БЭБ в Украине

Реформирование Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Украине - часть системной трансформации правоохранительного сектора и выполнение международных обязательств Украины, в частности, по программам МВФ, ЕС и США.

Она направлена ​​на очистку и кадровое обновление органа для обеспечения эффективной борьбы с экономическими преступлениями.

Напомним, по результатам недавней встречи представителей МВФ и украинской властью стало известно, что Фонд в новой программе потребует от Украины бороться с теневой экономикой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины МВФ Госбюджет
Новости
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре