В госбюджете-2026 не заложены расходы на реформу БЭБ и таможни, - Железняк

В госбюджете на 2026 год не предусмотрены расходы на реформы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) и таможенной службы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канале нардепа Ярослава Железняка.

Как сообщил Железняк, в проекте государственного бюджета на следующий год правительство не заложило расходы на реформу БЭБ и таможни.

В то же время нардеп отмечает, что финансирование Государственного бюро расследований в 2026 году будет увеличено на 23% (на 883 млн грн).

"Это о настоящих приоритетах Правительства по бизнес климату, а не то, что вы видите на цветных презентациях на бесконечных конференциях", - высказал мнение Ярослав Железняк.