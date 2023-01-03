Держбюджет України 2022 року: видатки значно перевищили доходи

За даними прес-служби, за 2022 рік касові видатки держбюджету становили 2 702,4 млрд гривень, у тому числі загального фонду - 2 410,0 млрд гривень.

За 2022 рік державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 911,1 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду за 2022 рік склали 1 261,1 млрд гривень..

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 666,9 млрд гривень. При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 597,2 млрд гривень, у тому числі, шляхом придбання у власність Національним банком України - 400,0 млрд гривень.

Із зовнішніх джерел залучено 564,2 млрд гривень.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за 2022 рік склали 448,6 млрд гривень, платежі з обслуговування - 156,5 млрд гривень.