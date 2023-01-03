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Госбюджет Украины 2022 года: расходы значительно превысили доходы

Фото: доходы Украины во время войны известны меньше расходов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в 2022 году в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 1491,1 млрд гривен. В том числе 480,6 млрд гривен - в виде международной помощи (грантов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

По данным пресс-службы, за 2022 год кассовые расходы госбюджета составили 2 702,4 млрд гривен, в том числе общего фонда - 2 410,0 млрд гривен.

За 2022 год государственный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 911,1 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд за 2022 год составили 1 261,1 млрд гривен.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 666,9 млрд гривен. При этом, за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 597,2 млрд гривен, в том числе путем приобретения в собственность Национальным банком Украины - 400,0 млрд гривен.

Из внешних источников привлечено 564,2 млрд гривен.

При этом платежи по погашению государственного долга за 2022 год составили 448,6 млрд гривен, платежи по обслуживанию - 156,5 млрд гривен.

Напомним, последний месяц 2022 принес сразу два рекорда в истории Украины: - по внешней помощи Украине и по общему финансированию госбюджета за месяц .

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