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Держбюджет України 2022 року: видатки значно перевищили доходи

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Україна, Вівторок 03 січня 2023 12:12
Держбюджет України 2022 року: видатки значно перевищили доходи Фото: доходи України під час війни знано менші за видатки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За оперативними даними Державної казначейської служби, у 2022 році до загального фонду державного бюджету Україні надійшло 1 491,1 млрд гривень. У тому числі 480,6 млрд гривень - у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними прес-служби, за 2022 рік касові видатки держбюджету становили 2 702,4 млрд гривень, у тому числі загального фонду - 2 410,0 млрд гривень.

За 2022 рік державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 911,1 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду за 2022 рік склали 1 261,1 млрд гривень..

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 666,9 млрд гривень. При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 597,2 млрд гривень, у тому числі, шляхом придбання у власність Національним банком України - 400,0 млрд гривень.

Із зовнішніх джерел залучено 564,2 млрд гривень.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за 2022 рік склали 448,6 млрд гривень, платежі з обслуговування - 156,5 млрд гривень.

Нагадаємо, останній місяць 2022 року приніс одразу два рекорди в історії України: - по зовнішній допомозі Україні та по загальному фінансуванню держбюджету за місяць.

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