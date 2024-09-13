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Держбюджет-2025. Який курс долара Кабмін заклав на наступний рік

Фото: Держбюджет-2025 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Уряд затвердив проект державного бюджету на 2025 рік. У Міністерстві фінансів України розповіли, який курс долара у нього заклали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Згідно з презентацією Мінфіну, у проекті на 2025 рік спрогнозовано, що обмінний курс становитиме 45 гривень до 1 долара.


Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня, Кабмін затвердив держбюджет-2025. Детальніше про пріоритети на наступний рік розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Водночас надвечір 13 вересня, бюджетний комітет Верховної Ради схвалив до другого читання законопроєкт про збільшення видатків на оборону у 2024 році на 500 млрд гривень.

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