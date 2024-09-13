Держбюджет-2025. Який курс долара Кабмін заклав на наступний рік

Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня, Кабмін затвердив держбюджет-2025. Детальніше про пріоритети на наступний рік розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Водночас надвечір 13 вересня, бюджетний комітет Верховної Ради схвалив до другого читання законопроєкт про збільшення видатків на оборону у 2024 році на 500 млрд гривень.

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