Госбюджет-2025. Какой курс доллара Кабмин заложил на следующий год

Напомним, сегодня, 13 сентября, Кабмин утвердил госбюджет-2025. Подробнее о приоритетах на следующий год рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В то же время вечером 13 сентября бюджетный комитет Верховной Рады одобрил ко второму чтению законопроект об увеличении расходов на оборону в 2024 году на 500 млрд гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.