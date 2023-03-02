Держбюджет-2023: видатки за останній місяць перевищили доходи на 100 млрд гривень

За лютий 2023 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 132,2 млрд гривень. Касові видатки становили 226,7 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
За даними прес-служби, за лютий 2023 року до бюджету надійшло 51,4 млрд гривень у вигляді міжнародної допомоги (грантів).
У цілому за січень-лютий 2023 року до держбюджету надійшло 284,0 млрд гривень, у тому числі до загального фонду - 236,6 млрд гривень. Касові видатки становили 446,6 млрд гривень, у тому числі загального фонду - 410,3 млрд гривень.
За перші два місяці 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 161,1 млрд гривень, у тому числі загальний фонд - у сумі 172,1 млрд гривень.
Фактичні державні запозичення за січень - лютий 2023 року становили 226,8 млрд гривень. При цьому, платежі з погашення державного боргу склали 47,7 млрд гривень, платежі з обслуговування - 12,6 млрд гривень.
Нагадаємо, законом про держбюджет на 2023 рік доходи держбюджету України передбачені у сумі 1 трлн 329,3 млрд гривень. Видатки становитимуть 2 трлн 580,7 млрд гривень. Граничний розмір дефіциту становить 1 трлн 296,5 млрд гривень.