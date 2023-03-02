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Держбюджет-2023: видатки за останній місяць перевищили доходи на 100 млрд гривень

Фото: доходи перевищили видатки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За лютий 2023 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 132,2 млрд гривень. Касові видатки становили 226,7 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними прес-служби, за лютий 2023 року до бюджету надійшло 51,4 млрд гривень у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

У цілому за січень-лютий 2023 року до держбюджету надійшло 284,0 млрд гривень, у тому числі до загального фонду - 236,6 млрд гривень. Касові видатки становили 446,6 млрд гривень, у тому числі загального фонду - 410,3 млрд гривень.

За перші два місяці 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 161,1 млрд гривень, у тому числі загальний фонд - у сумі 172,1 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення за січень - лютий 2023 року становили 226,8 млрд гривень. При цьому, платежі з погашення державного боргу склали 47,7 млрд гривень, платежі з обслуговування - 12,6 млрд гривень.

Нагадаємо, законом про держбюджет на 2023 рік доходи держбюджету України передбачені у сумі 1 трлн 329,3 млрд гривень. Видатки становитимуть 2 трлн 580,7 млрд гривень. Граничний розмір дефіциту становить 1 трлн 296,5 млрд гривень.

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