RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Госбюджет-2023: расходы за последний месяц превысили доходы на 100 млрд гривен

Фото: доходы превысили расходы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За февраль 2023 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 132,2 млрд гривен. Кассовые расходы составили 226,7 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным пресс-службы, за февраль 2023 года в бюджет поступило 51,4 млрд гривен в виде международной помощи (грантов).

В целом за январь-февраль 2023 года в госбюджет поступило 284 млрд гривен, в том числе в общий фонд - 236,6 млрд гривен. Кассовые расходы составили 446,6 млрд гривен, в том числе общего фонда - 410,3 млрд гривен.

За первые два месяца 2023 года государственный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 161,1 млрд гривен, в том числе общий фонд - в сумме 172,1 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования за январь-февраль 2023 составили 226,8 млрд гривен. При этом платежи по погашению государственного долга составили 47,7 млрд гривен, платежи по обслуживанию - 12,6 млрд гривен.

Напомним, законом о госбюджете на 2023 год доходы госбюджета Украины предусмотрены в сумме 1 трлн 329,3 млрд гривен. Расходы составят 2 трлн 580,7 млрд гривен. Предельный размер дефицита составляет 1 трлн 296,5 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов УкраиныГосбюджет