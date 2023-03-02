Госбюджет-2023: расходы за последний месяц превысили доходы на 100 млрд гривен

По данным пресс-службы, за февраль 2023 года в бюджет поступило 51,4 млрд гривен в виде международной помощи (грантов).

В целом за январь-февраль 2023 года в госбюджет поступило 284 млрд гривен, в том числе в общий фонд - 236,6 млрд гривен. Кассовые расходы составили 446,6 млрд гривен, в том числе общего фонда - 410,3 млрд гривен.

За первые два месяца 2023 года государственный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 161,1 млрд гривен, в том числе общий фонд - в сумме 172,1 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования за январь-февраль 2023 составили 226,8 млрд гривен. При этом платежи по погашению государственного долга составили 47,7 млрд гривен, платежи по обслуживанию - 12,6 млрд гривен.