Госдолг Украины вырос, но стал более дешевым и долгосрочным, - Минфин
Госдолг Украины за 2024 год вырос на 14,3% 166 млрд долларов. Однако тенденция удлинения сроков государственного долга и снижения его стоимости прослеживается как за 2024 год, так и за последние несколько лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
В частности, с 2022 года по состоянию на 31 декабря 2024 года средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась в 1,5 раза - с 7,79% до 5,09%, а средневзвешенная срочность увеличилась в 2 раза - с 6,27 лет до 12,26 лет.
В разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного долга составляют льготные займы, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств - 58%, выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке - 28%, выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке - 12% и займы, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений - 2%.
В разрезе валютной структуры государственного и гарантированного долга доля евро - 33%, доллары - 27%, гривны - 25%, СПЗ - 11%, а в других валютах, в частности в фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах - 4%.
По предварительным расчетам, государственный долг Украины к ожидаемому ВВП в 2024 году составляет 87,9%.
Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 декабря 2024 года составлял 6,980 трлн гривен или 166,06 млрд долларов. В течение 2024 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 26,5% (на 1,461 трлн гривен), в долларовом эквиваленте долг увеличился на 14,3% (на 20,74 млрд долларов). Разница объясняется ростом курса доллара на 10,7%.