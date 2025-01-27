Держборг України за рік збільшився більш ніж на 20 млрд доларів

Протягом 2024 року сума боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 26,5% (на 1,461 трлн гривень), в доларовому еквіваленті борг збільшився на 14,3% (на 20,74 млрд доларів). Різниця пояснюється зростанням курсу долара на 10,7%.

Держборг України

Нагадаємо, за даними Мінфіну, держборг України стає дешевшим та більш довгостроковим. З початку 2024 року середньозважена його вартість скоротилася на 21,8% - з 6,24 до 4,88%.

За даними пресслужби міністерства, середня строковість державного боргу складає понад 11 років.

В розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав - 58%.

Запозичення у 2024 році

За 2024 рік Україна на фінансування держбюджету було спрямовано 57,5 млрд доларів. З них 15,8 млрд доларів за рахунок розміщення ОВДП. Решту суми (41,9 млрд доларів) Україна отримала у вигляді довгострокових пільгових кредитів та безповоротної допомоги (грантів).



МВФ прогнозує, що у 2025 році державний борг України вперше становитиме понад 100% валового внутрішнього продукту. У найближчі кілька років, за прогнозами, заборгованість уже не опуститься нижче за 100% ВВП.