Госдолг Украины за месяц вырос на 3 млрд долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 июля 2024 года составил 6 трлн 374 млрд гривен или 155,36 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов .

В июле 2024 года сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 206,16 млрд гривен, в долларовом эквиваленте долг увеличился на 3,20 млрд долларов.

По данным Минфина, сейчас госдолг растет в основном из-за увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров. Большую часть долга Украины составляют ссуды, полученные от международных финансовых учреждений и правительств других стран.

В частности, с начала 2024 года на 30 июня средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась с 6,24% до 5,6%.

На валютные счета правительства в июле поступило 2,483 млрд долларов. США. Из этой суммы:

2,197 млрд долларов от Международного валютного фонда;

286 млн долларов – от размещения валютных ОВГЗ.

За обслуживание и долг в иностранной валюте выплачено 185 млн долларов.

Средний курс вырос за месяц с 1,3% до 40,99 грн/доллар.

Реструктуризация долга

Страны-кредиторы Украины из стран Большой семерки (G7) и Парижского клуба дали Киеву отсрочку по обслуживанию суверенного долга до конца марта 2027 года.

Кроме того, Украина 22 июля достигла договоренностей с Комитетом собственников еврооблигаций Украины по реструктуризации выплат по внешнему долгу. Существующие еврооблигации на сумму 23,4 млрд долларов в обращении будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на 60%.