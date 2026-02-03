Держборг України досяг приголомшливого розміру: дані Мінфіну

Наприкінці 2025 року держборг України сягнув 9 042,7 млрд гривень (213,3 млрд доларів). За рік він зріс на 29,5% у гривневому (28,4% у доларовому) еквіваленті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства фінансів.

"Протягом 2025 року обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 2,061 трлн гривень (47,3 млрд доларів) переважно внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів", - сказано в заяві.

У кінці минулого року близько 75% державного та гарантованого державою боргу було зовнішнім. При цьому більш ніж половину цього боргу становлять зобов’язання перед ЄС.

Головне джерело фінансування держбюджету

Головним джерелом грошей для бюджету у 2025 році стали кредити від країн G7 на 37,9 млрд доларів, які частково обліковуються як держборг. Ще 12,1 млрд доларів Україна отримала від Євросоюзу.

За рік борг України за пільговими кредитами від ЄС зріс на 1,654 трлн гривень (38,6 млрд доларів). Проте ці позики мають "канікули": виплати за програмою Ukraine Facility почнуться лише через 11-12 років, а відсотки за ними може покрити Євросоюз.

Крім того, кредити ERA взагалі не лягають на плечі платників податків. Їх планують погашати за рахунок прибутків від заморожених активів Росії