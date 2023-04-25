Державний "Енергоатом" заявив про медіа-атаки на українську енергетику

"НАЕК "Енергоатом" повідомляє, що у ЗМІ були використані неправдиві факти та упереджені твердження, які можуть сформувати у читачів хибне враження про діяльність, позицію та роль "Енергоатома", його керівництва і представників компанії", - йдеться в заяві.

Мова стосується колонки в "Дзеркалі тижня" про начебто неефективну реалізацію державною компанією електроенергії.

"При підготовці до публікації автор матеріалу не звернувся за коментарем до пресслужби Компанії та не врахував позицію "Енергоатома" стосовно питання, яке висвітлюється в публікації", - наголосили в державній компанії.

Нагадаємо, раніше про інформаційну атаку на енергетиків повідомили в компанії ДТЕК.