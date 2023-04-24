ДТЕК заявляє про посилення медіа-атак на енергетичні компанії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Д.Трейдинг" Дмитра Маляра в Facebook .

"Сьогодні компанія ДТЕК зазнала спланованої медіа-атаки, яких не було з початку війни. Технологія наступна: публікується авторська колонка зі складним викладом суперечливих суб’єктивних фактів перемежованих з ринковою термінологією. Висновки автора статті та наведені тези незрозумілі для абсолютної більшості читачів. Але важливо інше – зміст має другорядне значення, бо використовується яскравий заголовок. При цьому ніде не зазначається, що це суб’єктивна думка автора блогу, а не журналістський матеріал видання", - сказав він.

Маляр зазначив, що ДТЕК - важлива на ринку компанія, і хоча вона суттєво менше за державний сектор в енергетиці, але завжди була мішенню лобістів і медіакіллерів. Багато в чому вони досі мають можливість атакувати енергокомпанії, тому що ринок електроенергії все ще не лібералізований до кінця.

"ДТЕК працює на ринку електроенергії, виконуючи вимоги законодавства, зокрема Правил ринку. Згідно з якими всі продажі електроенергії мають бути забезпечені паливом: на складах ТЕС зберігається запас вугілля на понад 50 днів роботи, що перевищує всі встановлені нормативи. Все обладнання, яке не постраждало від обстрілів або було оперативно відновлене, готове до виробництва електроенергії. Компанія не потребує закупівлі будь-яких додаткових обсягів електроенергії ззовні для виконання своїх зобов’язань", - прокоментував він наведені у статті тези.

Маляр також наголосив, що після закінчення зими випробування енергетиків не закінчились, а ракетні атаки змінились на інформаційні.