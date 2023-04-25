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Державний "Енергоатом" заявив про медіа-атаки на українську енергетику

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Вівторок 25 квітня 2023 18:21
Державний "Енергоатом" заявив про медіа-атаки на українську енергетику Фото: державний "Енергоатом" заявив про медіа-атаки на українську енергетику (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Найбільший виробник електроенергії в Україні державна компанія "Енергоатом" повідомила про інформаційну атаку, зокрема через розповсюдження неправдивої інформації про роботу українських АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держкомпанії в Telegram.

"НАЕК "Енергоатом" повідомляє, що у ЗМІ були використані неправдиві факти та упереджені твердження, які можуть сформувати у читачів хибне враження про діяльність, позицію та роль "Енергоатома", його керівництва і представників компанії", - йдеться в заяві.

Мова стосується колонки в "Дзеркалі тижня" про начебто неефективну реалізацію державною компанією електроенергії.

"При підготовці до публікації автор матеріалу не звернувся за коментарем до пресслужби Компанії та не врахував позицію "Енергоатома" стосовно питання, яке висвітлюється в публікації", - наголосили в державній компанії.

Нагадаємо, раніше про інформаційну атаку на енергетиків повідомили в компанії ДТЕК.

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