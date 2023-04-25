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Государственный "Энергоатом" заявил о медиа-атаке на украинскую энергетику

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Вторник 25 апреля 2023 18:21
Государственный "Энергоатом" заявил о медиа-атаке на украинскую энергетику Фото: государственный "Энергоатом" заявил о медиа-атаке на украинскую энергетику (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Крупнейший производитель электроэнергии в Украине государственная компания "Энергоатом" сообщила об информационной атаке, в частности, из-за распространения ложной информации о работе украинских АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госкомпании в Telegram.

"НАЭК "Энергоатом" сообщает, что в СМИ были использованы ложные факты и предвзятые утверждения, которые могут сформировать у читателей ошибочное впечатление о деятельности, позиции и роли "Энергоатома", его руководства и представителей компании", - говорится в заявлении.

Речь касается колонки в "Зеркале недели" о якобы неэффективной реализации государственной компанией электроэнергии.

"При подготовке к публикации автор материала не обратился за комментарием к пресс-службе Компании и не учел позицию "Энергоатома" относительно освещаемого в публикации вопроса", - подчеркнули в государственной компании.

Напомним, ранее об информационной атаке на энергетиков сообщили в компании ДТЭК.

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