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Державні монополії зароблять більше, якщо триматимуть тарифи на стабільному рівні, - експерт

Фото: державні монополії зароблять більше, якщо триматимуть тарифи на стабільному рівні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Стабільні тарифи державних монополій допоможуть не тільки пришвидшити темпи відновлення української промисловості, але й допоможуть Укренерго та Укрзалізниці збільшити власні доходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Федерації металургів України Сергія Біленького.

"Говорити про якісь державні преференції чи допомогу і до війни було не дуже модно, а зараз це неправильно. Але є певні заходи стимулювання промисловості, які держава могла б робити без певних витрат грошей. Просто проводити більш розумну та далекоглядну економічну політику", - відзначив він.

За його словами, державні монополії, підвищуючи тарифи, аргументують це зокрема необхідністю виплачувати раніше взяті кредити. Водночас, вони мають можливість їх реструктуризації.

"У державних компаній можливостей в плані реструктуризації боргів набагато більше.  Можна працювати над перенесення їх на пізній період. У питанні реструктуризації державним компаніям, на відміну від приватних, компромісу достигнути легше - за ними стоїть держава як певний гарант", - наголосив Біленький.

Крім того, для приватних компаній діють певні валютні обмеження, які були введені Національним банком, і вони лишаються сам на сам з викликами, не маючи змоги залучити зовнішнє фінансування.

"Якщо "Укренерго" вдасться провести ефективні переговори щодо реструктуризації боргів, то від цього виграють всі. В першу чергу - сама "Укренерго", яка позбудеться необхідності у короткостроковій перспективі знаходити великі обсяги коштів, які мають йти на погашення кредитів, а зможе зробити це у більш спокійному режимі у післявоєнний період чи принаймні через кілька років, коли ситуація стабілізується", - наголосив він.

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