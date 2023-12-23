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Госмонополии заработают больше, если будут держать тарифы на стабильном уровне, - эксперт

Фото: государственные монополии заработают больше, если будут держать тарифы на стабильном уровне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Стабильные тарифы государственных монополий помогут не только ускорить темпы обновления украинской промышленности, но и помогут Укрэнерго и Укрзализныци увеличить собственные доходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Федерации металлургов Украины Сергея Биленького.

"Говорить о каких-то государственных преференциях или помощи и до войны было не очень модно, а сейчас это неправильно. Но есть определенные меры стимулирования промышленности, которые государство могло бы делать без определенных расходов денег. Просто проводить более разумную и дальновидную экономическую политику", - отметил он.

По его словам, государственные монополии, повышая тарифы, аргументируют это, в частности, необходимостью выплачивать ранее взятые кредиты. В то же время они имеют возможность их реструктуризации.

"У государственных компаний возможностей в плане реструктуризации долгов гораздо больше. Можно работать над переносом их на поздний период. В вопросе реструктуризации государственным компаниям, в отличие от частных, компромисса достичь легче - за ними стоит государство как определенный гарант", - подчеркнул Биленького.

Кроме того, для частных компаний действуют определенные валютные ограничения, которые были введены Национальным банком, и они остаются один на один с вызовами, не имея возможности привлечь внешнее финансирование.

"Если "Укрэнерго" удастся провести эффективные переговоры по реструктуризации долгов, то от этого выиграют все. В первую очередь - сама "Укрэнерго", которая избавится от необходимости в краткосрочной перспективе находить большие объемы средств, которые должны идти на погашение кредитов, а сможет сделать это в более спокойном режиме в послевоенный период или, по крайней мере, через несколько лет, когда ситуация стабилизируется", - подчеркнул он.

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