Державне космічне агентство знову без постійного керівника: Міхеєв його очолив тимчасово

Відомо, що до цього Міхеєв працював заступником керівника агентства.

Мельничук також повідомив, що одночасно із новим призначенням Міхеєва, уряд звільнив Володимира Беня з посади першого заступника голови Держкосмосу.

Він обіймав цю посаду з 2022 року і протягом цього часу виконував обов’язки голови агентства.

Також відомо, що Бень подав заяву про звільнення власноруч.

Міхеєв двічі тимчасового виконував обов'язки керівника Держкосмосу. Спочатку у 2019 році, а потім у 2021 році.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін анонсував нове призначення у Держкосмосі. За його словами, уряд створив комісію, яка згодом має обрати постійного керівника космічного агентства.

Державне космічне агентство

Державне космічне агентство України (ДКАУ) є центральним органом виконавчої влади, відповідальним за реалізацію космічної програми країни.

Воно координує діяльність підприємств у космічному секторі, а в умовах воєнного стану також забезпечує оборонні сили супутниковими даними та іншими послугами для посилення безпеки країни.

ДКАУ працює над впровадженням новітніх технологій для оборонних потреб і має потенціал стати ключовим елементом військово-космічної складової безпеки України

З 2019 року в ДКАУ немає постійного голови. Останнім часом агентство очолював виконувач обов’язків голови Володимир Бень.