Державна підтримка усиновителів в Україні: як отримати консультацію

Звернутися на гарячу лінію можуть усі, хто потребує інформації про усиновлення, створення прийомної сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, опіку, піклування чи послугу патронату над дитиною.

На платформі "Україна для кожної дитини" та через "Лінію турботи" можна отримати

юридичні роз’яснення,

поради щодо підготовки до прийняття дитини,

рекомендації для успішної адаптації дітей у родині.

Детальна інформація доступна на єдиній державній платформі "Україна для кожної дитини".