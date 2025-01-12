Государственная поддержка усыновителей в Украине: как получить консультацию

Обратиться на горячую линию могут все, кто нуждается в информации об усыновлении, создании приемной семьи, детских домах семейного типа, опеке, попечительстве или услуге патроната над ребенком.

На платформе "Украина для каждого ребенка" и через "Линию заботы" можно получить

юридические разъяснения,

советы по подготовке к принятию ребенка,

рекомендации для успешной адаптации детей в семье.

Подробная информация доступна на единой государственной платформе "Украина для каждого ребенка".