Государственная поддержка усыновителей в Украине: как получить консультацию

В Украине работает горячая линия "Линия заботы", которая предоставляет консультации по вопросам усыновления и семейных форм воспитания. Она подойдет тем, кто хочет усыновить ребенка или уже принял его в свою семью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Обратиться на горячую линию могут все, кто нуждается в информации об усыновлении, создании приемной семьи, детских домах семейного типа, опеке, попечительстве или услуге патроната над ребенком.
На платформе "Украина для каждого ребенка" и через "Линию заботы" можно получить
Подробная информация доступна на единой государственной платформе "Украина для каждого ребенка".
Напомним, что в "Дії" можно подать заявку на консультацию по усыновлению ребенка. Это позволит оценить свою готовность к этому шагу и узнать все нюансы процедуры.
Подробнее об этом можно прочитать в материале РБК-Украина.
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