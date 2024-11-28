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Державна атестація ВНЗ та наукових установ за новою методикою: як вона працюватиме

Фото: студенти (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

У 2024-2025 роках в Україні відбудеться державна атестація понад 500 наукових установ та закладів вищої освіти (ЗВО) за оновленою методикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти та науки України.

Зазначається, що атестація дозволить об’єктивно оцінити ефективність закладів і залучити додаткове фінансування для найкращих.

Чому це важливо?

Реформа має на меті трансформувати застарілу систему, яка формувалася за часів Радянського Союзу, і забезпечити сучасні умови для досліджень.

Повідомляється, що частина установ не відповідає вимогам сучасної науки через малу кількість науковців або застарілу інфраструктуру.

Що нового у методиці?

  1. Атестація уперше враховуватиме вплив на обороноздатність, економіку, суспільство та науку.
  2. До оцінювання залучать 2000 українських і 300 міжнародних експертів.
  3. Враховані будуть як кількісні, так і якісні показники.
  4. Методика розроблена з урахуванням досвіду Великої Британії, Німеччини та Польщі.

Результати для держави та установ після атестації:

  • посилення конкурентоспроможності закладів на міжнародному рівні,
  • збільшення фінансування для установ, які довели свою ефективність,
  • залучення інвесторів та партнерів завдяки підвищенню прозорості та результативності досліджень.

У МОН додали, що основна мета реформи - створити умови для розвитку української науки, підтримати талановитих науковців і зберегти науковий потенціал України.

Додамо, що МОН цьогоріч прийняла доволі велику кількість важливих реформ, які допоможуть покращити наукову та освітню сферу в Україні.

Наприклад, нещодавно ми розповідали про впровадження студентських рад, які будуть у співпраці безпосередньо з Міністерством оцінювати та пропонувати зміни підходів до освітнього процесу у вишах.

Масштабні зміни у найближчі роки відбудуться також у школах та дитсадках. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.

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