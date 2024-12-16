ua en ru
Пн, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Без держави не обійшлось: бізнес назвав ключові проблеми 2024 року

Понеділок 16 грудня 2024 16:18
UA EN RU
Без держави не обійшлось: бізнес назвав ключові проблеми 2024 року Фото: Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

У ТОП-3 ключових викликів, з якими у 2024 році стикався український бізнес, лишаються зловживання представниками влади регуляторними нормами, проблеми з логістикою на кордоні, а також блокування податкових накладних. Останній пункт складає понад 60% від загальної кількості нарікань бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк.

Вона зазначила, що за даними опитування Офісу ефективного регулювання (BRDO), ключовими викликами для бізнесу у 2024 стали, зокрема, блокування податкових накладних, на яких припадає 64,9% від загальної кількості нарікань. На другому місці з показником у 31,4% - проблеми з логістикою на кордоні, наприклад, черги на митних пунктах тощо. На третьому місці - зловживання регуляторними нормами представниками влади. Про це повідомили 28,3% опитаних представників бізнес.

"Ці дані свідчать, що навіть в умовах війни головними бар'єрами для бізнесу залишаються питання адміністрування з боку держави, корупційні ризики та бюрократичний тиск", - наголосила Шуляк.

Вона повідомила, що під час публічних консультацій щодо доопрацювання законопроєкту “Про основні засади відновлення” підприємців запитали, за яким принципом має відбуватися відбудова. І відповідь, за її словами була однозначна - усунення забюрократизованості.

"Бізнес просить - дайте нам працювати. Чим менше буде чиновників, втручання з боку держави, регуляторного середовища, тим простіше і ефективніше ми зможемо працювати, а відтак і сплачувати податки. Це не можна ігнорувати", - підкреслила Шуляк.

Вона також додала, що серед змін, які бізнес очікує у наступному році, у ТОП-3 знаходяться:

  • Підтримка українського виробника через локалізацію, нові державні програми;
  • Податкова лібералізація для прифронтових територій. Зниження навантаження на бізнес у зонах, які найбільше постраждали від війни;
  • Оновлення регіональних стратегій. У 2025 році кожен регіон надає можливість адаптувати свої економічні програми до реальних, створюючи умови для залучення інвестицій і розвитку.

Ще одним надважливим пунктом державної підтримки для розвитку бізнесу у наступному році має стати напрямок ветеранського підприємництва. Так, після остаточного ухвалення парламентом законопроєкту про ветеранське підприємництво - №10258, кількість бізнесів на ринку соціального підприємництва може зрости щонайменше на третину. Цьому сприятимуть податкові стимули для ветеранів, які передбачені у законопроєкті, запровадження податкових канікулів, компенсація ставок за кредитами, резюмувала Олена Шуляк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Бізнес
NEWS
Сирський ініціював перевірку 211 бригади через повідомлення про знущання над військовими
Сирський ініціював перевірку 211 бригади через повідомлення про знущання над військовими
DAILY
Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових