Держави ЄС обговорять обмеження на торгівлю газом з Росією в рамках нового пакету санкцій

Посли 27 країн-членів ЄС під час зустрічі у середу обговорять пропозицію нового пакета санкцій проти Росії. Основна увага буде прикута до обмеження прибутків Москви від постачання скрапленого природного газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як зазначають у виданні, Європейська комісія хоче, щоб країни ЄС припинили реекспортувати російський СПГ.
Зазначається, що якщо держави Євросоюзу погодять пропозицію комісії, то це вперше Брюссель виступить проти потужного газового сектору Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.
Як зауважують у виданні, хоча ЄС і заборонив імпорт російського вугілля та морської сирої нафти, комісія не пропонує прямої заборони на імпорт російського СПГ, який члени ЄС все ще купують у великих кількостях.
Натомість комісія планує вживати заходів проти так званої перевалки СПГ через порти ЄС.
Зокрема, це може особливо вплинути на російський завод з виробництва скрапленого природного газу на Ямалі, який покладається на криголамні танкери для видобутку палива. Потім російський СПГ розвантажують в портах ЄС, звідки він вирушає далі в інші країни світу.
Також нові санкції заборонять фірмам ЄС інвестувати в майбутні СПГ-проєкти в Росії, що обмежить можливості сектору розширюватися і "тим самим обмежить доходи Росії".
Нагадаємо, єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон нещодавно повідомляла, що Європейський союз може запровадити санкції проти російського скрапленого газу (СПГ). Обмеження проти імпорту природного газу з РФ наразі не планують.
Варто зауважити, що торік частка російського газу в ЄС становила 15%, тоді як у 2021 році цей показник становив близько 45%. Відтак, імпорт газу з Росії до ЄС знизився на 71% із 2021 року.
При цьому контракт на транзит газу з РФ через Україну, який підписали наприкінці 2019 року НАК "Нафтогаз України" та "Газпром", спливає 31 грудня поточного року.
Термін його дії теоретично може бути продовжено. Однак Україна вже категорично заявила про неможливість такого варіанта.
Більш детально про транзит читайте у матеріалі РБК-Україна.
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