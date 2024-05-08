Держави ЄС обговорять обмеження на торгівлю газом з Росією в рамках нового пакету санкцій

Як зазначають у виданні, Європейська комісія хоче, щоб країни ЄС припинили реекспортувати російський СПГ.

Зазначається, що якщо держави Євросоюзу погодять пропозицію комісії, то це вперше Брюссель виступить проти потужного газового сектору Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

Деталі можливих змін у реекспорті

Як зауважують у виданні, хоча ЄС і заборонив імпорт російського вугілля та морської сирої нафти, комісія не пропонує прямої заборони на імпорт російського СПГ, який члени ЄС все ще купують у великих кількостях.

Натомість комісія планує вживати заходів проти так званої перевалки СПГ через порти ЄС.

Зокрема, це може особливо вплинути на російський завод з виробництва скрапленого природного газу на Ямалі, який покладається на криголамні танкери для видобутку палива. Потім російський СПГ розвантажують в портах ЄС, звідки він вирушає далі в інші країни світу.

Також нові санкції заборонять фірмам ЄС інвестувати в майбутні СПГ-проєкти в Росії, що обмежить можливості сектору розширюватися і "тим самим обмежить доходи Росії".