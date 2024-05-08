Государства ЕС обсудят ограничения на торговлю газом с Россией в рамках нового пакета санкций

Послы 27 стран-членов ЕС во время встречи обсудят предложение нового пакета санкций против России. Основное внимание будет уделено ограничению доходов Москвы от поставки сжиженного природного газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как отмечают в издании, Европейская комиссия хочет, чтобы страны ЕС перестали реэкспортировать российский СПГ.
Отмечается, что если государства Евросоюза согласуют предложение комиссии, то впервые Брюссель выступит против мощного газового сектора России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.
Как отмечают в издании, хотя ЕС и запретил импорт российского угля и морской сырой нефти, комиссия не предлагает прямого запрета на импорт российского СПГ, который члены ЕС все еще покупают в больших количествах.
Комиссия планирует принимать меры против так называемой перевалки СПГ через порты ЕС.
В частности, это может повлиять на российский завод по производству сжиженного природного газа на Ямале, который полагается на ледокольные танкеры для добычи топлива. Затем российский СПГ разгружается в портах ЕС, откуда он отправляется дальше в другие страны мира.
Также новые санкции запретят фирмам ЕС инвестировать в будущие СПГ-проекты в России, что ограничит возможности сектора расширяться и тем самым ограничит доходы России.
Напомним, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон недавно сообщала, что Европейский союз может ввести санкции против российского сжиженного газа (СПГ). Ограничения против импорта природного газа из РФ пока не планируется.
Следует отметить, что в прошлом году доля российского газа в ЕС составляла 15%, тогда как в 2021 году этот показатель составил около 45%. Следовательно, импорт газа из России в ЕС снизился на 71% с 2021 года.
При этом контракт на транзит газа из РФ через Украину, который был подписан в конце 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпром", заканчивается 31 декабря текущего года.
Срок его действия теоретически может быть продлен. Однако Украина уже категорично заявила о невозможности такого варианта.
Более подробно о транзите читайте в материале РБК-Украина.
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