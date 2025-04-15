РФ намагається зірвати процес повернення дітей через псевдоблагодійні фонди, - Лубінець

Росіяни використовують псевдоблагодійні фонди для зриву процесу повернення українських дітей з РФ та тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Росія запускає свої "щупальця" у процес повернення українських дітей з ТОТ та РФ. І робить це, зокрема, через різні благодійні фонди", - написав Лубінець.

Зокрема, за його словами, завдяки одному з народних депутатів України, відбулася комунікація між працівниками Офісу омбудсмана та керівницею благодійного фонду, яка заявила про намір долучитися до повернення українських дітей. Після попередніх консультацій був підписаний відповідний меморандум про співпрацю.

"Фонд дійсно надавав допомогу, за що ми публічно висловлювали вдячність", - зазначив омбудсман.

Водночас він наголосив, що під час зустрічей за його участі не обговорювалися жодні питання фінансування. Фінансова підтримка спрямовувалася виключно на допомогу родинам, які чекали на повернення дітей.

Згодом, за словами Лубінця, Офіс омбудсмена почав фіксувати низку тривожних дій з боку керівниці зазначеного фонду. Зокрема:

наполегливі вимоги щодо участі в робочих нарадах;

спроби отримати доступ до персональних даних дітей, які ще залишаються на ТОТ та у Росії;

зацікавленість у деталях логістики повернення та маршрутах;

спроби встановити, хто саме надає допомогу у цьому процесі на тимчасово окупованих територіях та у РФ.

Омбудсман зазначив, що вся ця інформація є надзвичайно чутливою та засекреченою.

"Її розголошення може поставити під загрозу не лише ефективність операцій з повернення, а й безпеку людей, які безпосередньо сприяють цим процесам. Ці люди піддаються серйозним загрозам, включно з ризиком для життя", - наголосив він.

Лубінець додав, що у зв’язку з неможливістю задоволення вищезазначених вимог, співпраця з фондом була припинена. Термін дії меморандуму завершувався і взаємодія була припинена.

За словами омбудсмана, з того часу минув рік і у медіа почала поширюватися інформація, спрямована, на його думку, на дискредитацію роботи українських державних органів, зокрема - зусиль щодо повернення українських дітей з тимчасово окупованих територій та території РФ. Він зазначив, що інформаційна атака була спрямована та особисто проти нього.

"Невідомі особи, пов’язані з вищезазначеною організацією, почали поширювати дезінформацію, в тому числі й через міжнародні канали, звинувачуючи у нібито корупційних діях", - повідомив він.

На думку Лубінця, така активність збігається з інформаційними операціями РФ, мета яких - дискредитувати українські державні інституції та зірвати процес повернення дітей.

Крім того, представники цього фонду звернулися до правоохоронних органів.

"Ми повністю відкриті та очікуємо на прозорі висновки згідно з чинним законодавством", - зазначив він в контексті цього.

Уповноважений згадав інформацію з відкритих джерел, що представниця фонду начебто здійснювала міжнародні поїздки, де представляла себе як партнер українських державних органів, збираючи при цьому значні суми коштів.

"Йдеться про мільйони євро. У той час як публічно задекларована нею сума, витрачена на повернення дітей, склала лише 18 тисяч доларів США. Це викликає закономірні запитання: де решта зібраних коштів?", - зазначив він.

Окрім того, Лубінець зазначив, що ця особа нібито намагалася організувати пресконференцію для представника країни-агресора. Він також зазначив, що головою київського офісу її організації є колишня громадянка РФ, яка зараз користується дипломатичним паспортом як дружина іноземного дипломата.

"Ця інформація вже частково є в публічному просторі та відома відповідним державним органам", - підкреслив омбудсмен.

Лубінець закликав громадян України, журналістів і міжнародних партнерів критично ставитися до подібних кампаній.

"РФ використовує всі можливі канали - включно з псевдоблагодійниками - для зриву гуманітарних процесів. Особливо - повернення українських дітей", - наголосив він.