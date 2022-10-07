Держава-терорист має бути позбавлена всіх прибутків від нафти й газу, - Зеленський

Цивілізований світ повинен вжити заходів для того, аби Росія не отримувала жодного прибутку від продажу нафти й газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
"Ми маємо зробити так, щоб жоден нафтодолар і жодне газоєвро більше не могли піти на продовження російської війни проти України та всього світу", - сказав глава держави.
Зеленський зазначив, що ЄС нині готується до впровадження восьмого пакета санкцій, який передбачає:
Водночас президент наголосив, що це має бути лише початком санкційного тиску на енергетичні ресурси росії, аби змусити агресора припинити війну.
Він додав, що Україна продовжить роботу на цьому напрямку 7 жовтня завдяки зверненням до учасників засідання Європейської ради.
Також глава держави подякував "усьому вільному світові, який працює заради цього результату та створює необхідні економічні альтернативи російським енергоресурсам".
Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс закликала європейських лідерів відмовитися від постачання енергоресурсів із Росії.
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