Держава-терорист має бути позбавлена всіх прибутків від нафти й газу, - Зеленський

"Ми маємо зробити так, щоб жоден нафтодолар і жодне газоєвро більше не могли піти на продовження російської війни проти України та всього світу", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що ЄС нині готується до впровадження восьмого пакета санкцій, який передбачає:

обмеження морського транспортування російської нафти;

створення інструментарія для обмеження нафтових доходів держави-терориста.

Водночас президент наголосив, що це має бути лише початком санкційного тиску на енергетичні ресурси росії, аби змусити агресора припинити війну.

Він додав, що Україна продовжить роботу на цьому напрямку 7 жовтня завдяки зверненням до учасників засідання Європейської ради.

Також глава держави подякував "усьому вільному світові, який працює заради цього результату та створює необхідні економічні альтернативи російським енергоресурсам".