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Держава-терорист має бути позбавлена всіх прибутків від нафти й газу, - Зеленський

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Цивілізований світ повинен вжити заходів для того, аби Росія не отримувала жодного прибутку від продажу нафти й газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Ми маємо зробити так, щоб жоден нафтодолар і жодне газоєвро більше не могли піти на продовження російської війни проти України та всього світу", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що ЄС нині готується до впровадження восьмого пакета санкцій, який передбачає:

  • обмеження морського транспортування російської нафти;
  • створення інструментарія для обмеження нафтових доходів держави-терориста.

Водночас президент наголосив, що це має бути лише початком санкційного тиску на енергетичні ресурси росії, аби змусити агресора припинити війну.

Він додав, що Україна продовжить роботу на цьому напрямку 7 жовтня завдяки зверненням до учасників засідання Європейської ради.

Також глава держави подякував "усьому вільному світові, який працює заради цього результату та створює необхідні економічні альтернативи російським енергоресурсам".

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс закликала європейських лідерів відмовитися від постачання енергоресурсів із Росії.

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Війна Росії проти України