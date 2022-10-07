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Государство-террорист должно быть лишено всех доходов от нефти и газа, - Зеленский

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Цивилизованный мир должен принять меры для того, чтобы Россия не получала никакой прибыли от продажи нефти и газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Мы должны сделать так, чтобы ни один нефтедоллар и ни одно газоевро больше не могли пойти на продолжение российской войны против Украины и всего мира", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что ЕС сейчас готовится к внедрению восьмого пакета санкций, предусматривающего:

  • ограничение морской транспортировки российской нефти;
  • создание инструментария для ограничения нефтяных доходов государства-террориста

В то же время, президент подчеркнул, что это должно быть только началом санкционного давления на энергетические ресурсы России, чтобы заставить агрессора прекратить войну.

Он добавил, что Украина продолжит работу в этом направлении 7 октября благодаря обращениям к участникам заседания Европейского совета.

Также глава государства поблагодарил "всего свободного мира, который работает ради этого результата и создает необходимые экономические альтернативы российским энергоресурсам".

Напомним, недавно премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала европейских лидеров отказаться от поставок энергоресурсов из России.

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Война России против Украины