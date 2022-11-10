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У "Укрнафти" та "Укртатнафти" буде один керівник: хто ним став

Фото: Сергій Корецький (nefterynok.info)
Автор: Юрій Дощатов

Сергій Корецький очолив компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта". Це випливає із даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Youcontrol .

За даними, Корецький є уповноваженою особою і в "Укрнафті", і в "Укртатнафті".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що компанію "Укрнафта", акції якої було примусово вилучено у колишніх власників та передано Міністерству оборони, може очолити колишній гендиректор WOG Сергій Корецький.

До жовтня 2018 року Сергій Корецький був генеральним директором WOG. Потім займався власним бізнесом. Досі "Укрнафту" очолював Олег Гез.

Нагадаємо, 7 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про примусове відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль деталізував , що компанії передали під управління Міноборони.

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