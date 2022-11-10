RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У "Укрнафты" и "Укртатнафты" будет один руководитель: кто им стал

Фото: Сергей Корецкий (nefterynok.info)
Автор: Юрий Дощатов

Сергей Корецкий возглавил компании "Укрнафта" и "Укртатнафта". Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Youcontrol.

Согласно данным, Корецкий является уполномоченным лицом и в "Укрнафте", и в "Укртатнафте".

Ранее РБК-Украина сообщало, что компанию "Укрнафта", акции которой были принудительно изъяты у прежних владельцев и переданы Министерству обороны, может возглавить бывший гендиректор WOG Сергей Корецкий.

До октября 2018 года Сергей Корецкий был генеральным директора WOG. Затем занимался собственным бизнесом. До последнего времени "Укрнафту" возглавлял Олег Гез.

Напомним, 7 ноября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ", ЧАО "Запорожтрансформатор".

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль детализировал, что компании передали под управление Минобороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкртатнафтаУкрнафта