Держава не оплачуватиме приватну ППО: хто платить за захист підприємств від дронів

В Україні триває експериментальний проєкт приватної ППО. Він має забезпечити додатковий захист працівників підприємств, виробничих потужностей та об'єктів енергетики, які систематично зазнають атак ворожих БпЛА.

Групи приватної ППО діють у загальній системі протиповітряної оборони під управлінням повітряного командування Повітряних Сил ЗСУ.

У Міноборони наголошують, що важлива умова роботи таких груп – належне фінансове та матеріально-технічне забезпечення. Джерелами фінансування є кошти підприємств та інші джерела, не заборонені законодавством. Підприємства самі фінансують формування та діяльність груп ППО.

Залежно від завдань і погоджених умов до витрат можуть належати:

придбання, постачання та зберігання засобів ППО, передбачених спільним рішенням;

підготовка й навчання працівників груп, а також необхідна сертифікація;

зберігання, охорона, технічне обслуговування та підтримання працездатності засобів ППО;

матеріально-технічне забезпечення груп: транспорт, засоби зв'язку, обладнання, витратні матеріали тощо.

Окрема стаття витрат - оплата праці працівників за трудовими договорами. З членами груп ППО укладають трудові договори згідно із законодавством про працю. Підприємство також має право здійснювати додаткові виплати за власний кошт. Їхній розмір і умови воно визначає самостійно, дотримуючись законодавства.

Підприємства державного сектору економіки та підприємства, які управляють державними об'єктами критичної інфраструктури, можуть робити такі витрати за умови включення їх до фінансового плану або за погодженням із суб'єктом управління об'єктом державної власності.

У Міноборони зазначають, що окремого механізму прямого бюджетного фінансування груп ППО підприємств не встановлено. Спеціального порядку компенсацій, субсидій, грантів чи відшкодування витрат із держбюджету також немає. Отримання повноважень на здійснення заходів ППО саме по собі не дає підстав для державної фінансової допомоги чи компенсації.

Підприємства з приватною ППО можуть купувати засоби протиповітряної оборони відповідно до номенклатури, яку визначає повітряне командування Повітряних Сил у спільному рішенні. До таких засобів належать:

безпілотні авіаційні комплекси;

зенітне ракетне озброєння;

зенітна артилерія;

стрілецька зброя та боєприпаси до зазначеного озброєння;

військова й спеціальна техніка;

обладнання та системи для виявлення, спостереження, оповіщення, моніторингу, супроводження й ураження повітряних цілей, зокрема радіолокаційні станції та засоби РЕБ.

Окрім закупівлі, військові частини можуть тимчасово передавати групам ППО засоби протиповітряної оборони та боєприпаси до них. Таку передачу здійснюють за рішенням Командування Повітряних Сил відповідно до номенклатури зі спільного рішення, з оформленням розпорядчих документів та актів приймання-передачі.

Служба забезпечення відповідного органу військового управління оформлює розпорядчий документ, після чого командир військової частини організовує передачу засобів уповноваженому підприємству. Засоби обліковують як передані в користування групам ППО для виконання завдань за призначенням.

Якщо засоби отримано від військової частини, групу боєприпасами забезпечує ця ж частина за визначеною номенклатурою. Кількість боєприпасів встановлює спільне рішення, а їх поповнення відбувається на підставі документально підтверджених витрат під час виконання завдань ППО. Умови зберігання, використання, обліку, технічного обслуговування та повернення переданих засобів також визначаються спільним рішенням.