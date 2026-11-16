Государство не будет оплачивать частную ПВО: кто платит за защиту предприятий от дронов

В Украине идет экспериментальный проект частной ПВО. Он должен обеспечить дополнительную защиту работников предприятий, производственных мощностей и объектов энергетики, которые систематически подвергаются атакам враждебных БпЛА.

Группы частных ПВО действуют в общей системе противовоздушной обороны под управлением воздушного командования Воздушных Сил ВСУ.

В Минобороны отмечают, что важное условие работы таких групп - надлежащее финансовое и материально-техническое обеспечение. Источниками финансирования являются средства компаний и другие источники, не запрещенные законодательством. Предприятия сами финансируют формирование и деятельность групп ПВО.

В зависимости от задач и согласованных условий к расходам могут относиться:

приобретение, снабжение и хранение средств ПВО, предусмотренных совместным решением;

подготовка и обучение работников групп, а также необходимая сертификация;

хранение, охрана, техническое обслуживание и поддержание трудоспособности средств ПВО;

материально-техническое обеспечение групп: транспорт, средства связи, оборудование, расходные материалы и т.д.

Отдельная статья расходов - оплата труда работников по трудовым договорам. С членами групп ПВО заключают трудовые договоры согласно законодательству о труде. Предприятие также имеет право осуществлять дополнительные выплаты за свой счет. Их размер и условия оно определяет самостоятельно, соблюдая законодательство.

Предприятия государственного сектора экономики и предприятия, управляющие государственными объектами критической инфраструктуры, могут производить такие расходы при условии включения их в финансовый план или по согласованию с субъектом управления объектом государственной собственности.

В Минобороны отмечают, что отдельный механизм прямого бюджетного финансирования групп ПВО предприятий не установлен. Специального порядка компенсаций, субсидий, грантов или возмещения расходов из госбюджета тоже нет. Получение полномочий на осуществление мероприятий ПВО само по себе не дает оснований для государственной помощи или компенсации.

Предприятия с частной ПВО могут покупать средства противовоздушной обороны в соответствии с номенклатурой, определяемой воздушным командованием Воздушных Сил в совместном решении. К таким средствам относятся:

беспилотные авиационные комплексы;

зенитное ракетное вооружение;

зенитная артиллерия;

стрелковое оружие и боеприпасы к указанному вооружению;

военная и специальная техника;

оборудование и системы для обнаружения, наблюдения, оповещения, мониторинга, сопровождения и поражения воздушных целей, в том числе радиолокационные станции и средства РЭС.

Кроме закупок, воинские части могут временно передавать группам ПВО средства противовоздушной обороны и боеприпасы к ним. Такая передача осуществляется по решению Командования Воздушных Сил в соответствии с номенклатурой по общему решению, с оформлением распорядительных документов и актов приема-передачи.

Служба обеспечения соответствующего органа военного управления оформляет распорядительный документ, после чего командир воинской части организует передачу средств уполномоченному предприятию. Средства учитываются как переданные в пользование группам ПВО для выполнения задач по назначению.

Если средства получены от воинской части, группу боеприпасов обеспечивает эта же часть по определенной номенклатуре. Количество боеприпасов устанавливает общее решение, а их пополнение происходит на основании документально подтвержденных расходов при выполнении задач ПВО. Условия хранения, использования, учета, технического обслуживания и возврата переданных средств также определяются общим решением.