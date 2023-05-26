Держава накопичила великі борги перед сектором "зеленої" енергетики, - інвестор

За його словами, урядом України була прийнята стратегія зеленого переходу і декарбонізації до 2050 року, яка спрямована на те, щоб Україна більше використовувала відновлюваних джерел енергії.

Ігнатьєв додав, що збільшення відновлювальних джерел енергії в енергосистемі дозволить зробити її більш розподіленою, і, як наслідок, збільшити енергосталість та енергонезалежність територіальних громад.

"Головне, щоб інвестори довіряли державі. І держава створила такі інструменти, коли інвестор мінімізує свої ризики з повернення інвестицій. Оскільки на сьогодні, на превеликий жаль, накопичуються великі борги перед інвесторами з боку держави за сплату відпущеної в мережу електричної енергії", - підсумував Ігнатьєв.

Нагадаємо, за даними ДП "Гарантований покупець", заборгованість за зелену енергію в Україні з початку 2023 року перевищує 40%. Рівень розрахунків перед підприємствами ВДЕ у квітні став найнижчим за останні три місяці.