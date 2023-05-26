Государство накопило большие долги перед сектором "зеленой" энергетики, - инвестор

По его словам, правительством Украины была принята стратегия зеленого перехода и декарбонизации до 2050 года, направленная на то, чтобы Украина больше использовала возобновляемые источники энергии.

Игнатьев добавил, что увеличение возобновляемых источников энергии в энергосистеме позволит сделать ее более распределенной и, как следствие, увеличить энергоустойчивость и энергонезависимость территориальных общин.

"Главное, чтобы инвесторы доверяли государству. И государство создало такие инструменты, когда инвестор минимизирует свои риски по возврату инвестиций. Поскольку на сегодняшний день, к большому сожалению, накапливаются большие долги перед инвесторами со стороны государства за уплату отпущенной в сеть электрической энергии", - подытожил Игнатьев.

Напомним, по данным ГП "Гарантированный покупатель", задолженность за зеленую энергию в Украине с начала 2023 г. превышает 40%. Уровень расчетов перед предприятиями ВИЭ в апреле стал самым низким за последние три месяца.