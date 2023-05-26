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Государство накопило большие долги перед сектором "зеленой" энергетики, - инвестор

Фото: государство накопило большие долги перед сектором "зеленой" энергетики (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

"Зеленая" энергетика позволяет увеличить надежность работы энергосистемы, в результате чего нужно создать условия, при которых инвесторы будут доверять государству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева.

По его словам, правительством Украины была принята стратегия зеленого перехода и декарбонизации до 2050 года, направленная на то, чтобы Украина больше использовала возобновляемые источники энергии.

Игнатьев добавил, что увеличение возобновляемых источников энергии в энергосистеме позволит сделать ее более распределенной и, как следствие, увеличить энергоустойчивость и энергонезависимость территориальных общин.

"Главное, чтобы инвесторы доверяли государству. И государство создало такие инструменты, когда инвестор минимизирует свои риски по возврату инвестиций. Поскольку на сегодняшний день, к большому сожалению, накапливаются большие долги перед инвесторами со стороны государства за уплату отпущенной в сеть электрической энергии", - подытожил Игнатьев.

Напомним, по данным ГП "Гарантированный покупатель", задолженность за зеленую энергию в Украине с начала 2023 г. превышает 40%. Уровень расчетов перед предприятиями ВИЭ в апреле стал самым низким за последние три месяца.

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