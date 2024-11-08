Держава має знайти рішення щодо виплати боргів зеленим інвесторам, - нардеп

"Борг "Укренерго" перед виробниками зеленої енергії зараз майже 30 мільярдів", - сказав Гончаренко.

За його словами, через борги "Укренерго" страждають, зокрема, інвестори в зелену енергетику, від яких залежить будівництво таких потрібних країні потужностей.

На думку нардепа, зрозуміти, чи планує держава в особі НКРЕКП вирішувати боргові проблеми на ринку електроенергії буде зрозуміло найближчим часом – під час обговорення та затвердження тарифу на передачу для "Укренерго" на 2025 рік.

Раніше голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що інвестори не мають коштів для будівництва підприємств відновлюваної енергетики в Україні через багатомільярдну заборгованість перед ними.