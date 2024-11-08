Государство должно найти решение по выплате долгов зеленым инвесторам, - нардеп

"Долг "Укрэнерго" перед производителями зеленой энергии сейчас почти 30 миллиардов", - сказал Гончаренко.

По его словам, из-за долгов "Укрэнерго" страдают, в частности, инвесторы в зеленую энергетику, от которых зависит строительство таких нужных стране мощностей.

По мнению нардепа, понять, планирует ли государство в лице НКРЭКУ решать долговые проблемы на рынке электроэнергии, будет понятно в ближайшее время – во время обсуждения и утверждения тарифа на передачу для "Укрэнерго" на 2025 год.

Ранее председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что у инвесторов нет средств для строительства предприятий возобновляемой энергетики в Украине из-за многомиллиардной задолженности перед ними.