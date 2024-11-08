RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Государство должно найти решение по выплате долгов зеленым инвесторам, - нардеп

Фото: государство должно найти решение о выплате долгов зеленым инвесторам (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна найти решение о выплате задолженности инвесторам в возобновляемую энергетику для стимулирования строительства зеленых электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam нардепа Алексея Гончаренко.

"Долг "Укрэнерго" перед производителями зеленой энергии сейчас почти 30 миллиардов", - сказал Гончаренко.

По его словам, из-за долгов "Укрэнерго" страдают, в частности, инвесторы в зеленую энергетику, от которых зависит строительство таких нужных стране мощностей.

По мнению нардепа, понять, планирует ли государство в лице НКРЭКУ решать долговые проблемы на рынке электроэнергии, будет понятно в ближайшее время – во время обсуждения и утверждения тарифа на передачу для "Укрэнерго" на 2025 год.

Ранее председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что у инвесторов нет средств для строительства предприятий возобновляемой энергетики в Украине из-за многомиллиардной задолженности перед ними.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорь Гончаренко