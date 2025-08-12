UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Держава має забезпечити УЗ з бюджету, щоб не впала обороноздатність, - експерт

Фото: держава має забезпечити УЗ коштами з бюджету, щоб не впала обороноздатність (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Під час війни бізнес має генерувати прибуток для держави, а не покривати збитки Укрзалізниці від пасажирських перевезень. Функцію перекриття збитків має взяти на себе держава.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного консультанта Національного інституту економічних досліджень Івана Уса.

"Компенсація за пасажирські перевезення має бути покладена на державу. Тому що якщо бізнес ще буде опікуватися порятунком державного монополіста, яким є Укрзалізниця, це буде дуже сильно бити по власне бізнесу, і нам буде важко підтримувати здатність бізнесу генерувати прибутки під час війни, адже гроші будуть іти в тому числі на покриття збитків Укрзалізниці. А це абсолютно невірний крок", - заявив експерт. 

Він також висловив переконання, що питання функціонування головної транспортної артерії України має вирішувати держава - адже від цього залежить, у тому числі і обороноздатність. 

"Маємо шукати ресурси в державному бюджету на те, щоб функціонувала залізниця - яка необхідна для комунікації, і в тому числі для перевезення військових і військових вантажів, що є складовою системи відбиття російської агресії. Якщо не буде функціонувати залізниця, обороноздатність держави впаде", - підкреслив Ус. 

Раніше Європейська Бізнес Асоціація звернулася до віцепрем’єра Олексія Кулеби з закликом включити у Держбюджет-2026 субсидію для Укрзалізниці на покриття збитків від пасажирських перевезень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця