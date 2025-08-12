Государство должно обеспечить УЗ из бюджета, чтобы не упала обороноспособность, - эксперт

"Компенсация за пассажирские перевозки должна быть возложена на государство. Потому что если бизнес еще будет заниматься спасением государственного монополиста, которым является Укрзализныця, это будет очень сильно бить по собственно бизнесу, и нам будет трудно поддерживать способность бизнеса генерировать прибыль во время войны, ведь деньги будут идти в том числе на покрытие убытков Укрзализныци. А это абсолютно неверный шаг", - заявил эксперт.

Он также выразил убеждение, что вопрос функционирования главной транспортной артерии Украины должно решать государство - ведь от этого зависит, в том числе и обороноспособность.

"Должны искать ресурсы в государственном бюджета на то, чтобы функционировала железная дорога - которая необходима для коммуникации, и в том числе для перевозки военных и военных грузов, что является составляющей системы отражения российской агрессии. Если не будет функционировать железная дорога, обороноспособность государства упадет", - подчеркнул Ус.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к вице-премьеру Алексею Кулебе с призывом включить в Госбюджет-2026 субсидию для Укрзализныци на покрытие убытков от пассажирских перевозок.