Держава має відновити бронювання, адже від цього залежить обороноздатність країни, - експерт

Держава має якомога швидше навести лад серед підприємств, які були недобросовісно визнані критичними, та відновити бронювання на дійсно критичних – адже від цього напряму залежить кількість грошей у бюджеті, а без грошей не можна вести війну.
Про це заявив президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.
"Був ряд недобросовісних бронювань, і притому кількість "критичних підприємств" нарощувалася. А потужні підприємства, які дійсно цього заслуговували, ставали в загальну чергу. Це несправедливо. Тому, потрібно все осмислити. Розібратися, що повинні бронюватися ті підприємства в першу чергу, які є важливі і критичні для інфраструктури і для роботи країни, і експортоутворюючі. Але швидко осмислити", - наголосив Щелкунов.
Він наголосив, що без грошей війни вести неможливо. Але партнери дають гроші тільки на соціальні виплати, пенсії, вчителям та бюджетникам: про оборону Україна має дбати сама.
"Нам на війну гроші не дадуть. Але я переконаний, що наша держава в силах правильно розставити пріоритети, посилити контроль за мобілізаційними питаннями, і надати пріоритет у бронюванні тим підприємствам, які дійсно важливі - критична інфраструктура та експортоутворюючі. На тих, хто бронює, не будується економіка. Натомість ті, хто дійсно важливий, терпить утиски", - резюмував Щелкунов.
Нагадаємо, раніше українські бізнес-асоціації закликали президента якомога швидше відновити бронювання на рівні міністерств – адже, згідно з наявними даними, до спекуляцій у визначенні підприємств критично важливими вдавалися насамперед місцеві адміністрації. Тим часом пауза у бронюванні може повністю зупинити економіку та призвести до катастрофічних наслідків.
Нагадаємо, в Україні міністерства визначають критичним підприємства, працівники яких можуть бути заброньованими. Наразі в Україні призупинена процедура визначення критично важливих підприємств до 15 листопада.
Крім того, 20 жовтня стало відомо про тимчасове призупинення послуги бронювання військовозобов'язаних через застосунок "Дія". Це сталося через проведення аудиту раніше заброньованих громадян.
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