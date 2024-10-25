Государство должно восстановить бронирование, от этого зависит обороноспособность страны, - эксперт

"Был ряд недобросовестных бронирований, и притом количество "критических предприятий" наращивалось. А мощные предприятия, которые действительно этого заслуживали, становились в общую очередь. Это несправедливо. Поэтому нужно все осмыслить. Разобраться, что должны бронироваться те предприятия в первую очередь, которые есть важные и критические для инфраструктуры и для работы страны, и экспортообразующие. Но быстро осмыслить», - подчеркнул Щелкунов.

Он подчеркнул, что без денег войны вести невозможно. Но партнеры дают деньги только на социальные выплаты, пенсии, учителям и бюджетникам: об обороне Украина должна заботиться сама.

"Нам на войну деньги не дадут. Но я убежден, что наше государство в силах правильно расставить приоритеты, усилить контроль за мобилизационными вопросами и предоставить приоритет в бронировании тем предприятиям, которые действительно важны - критическая инфраструктура и экспортообразующие. На тех, кто бронирует, не строится экономика. Зато те, кто действительно важен, терпит притеснения", - резюмировал Щелкунов.

Напомним, ранее украинские бизнес-ассоциации призвали президента как можно скорее восстановить бронирование на уровне министерств – ведь, согласно имеющимся данным, к спекуляциям в определении предприятий критически важными прибегали, прежде всего, местные администрации. Между тем, пауза в бронировании может полностью остановить экономику и привести к катастрофическим последствиям.