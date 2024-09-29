Держава має підтримати прискорення будівництва 4 ГВт вітроенергетики, - інвестори

"Здавалося б у нас (держави - ред.) є очікування 8 ГВт, з яких 4 ніби вже є (готових до реалізації проєктів ВЕС). Але є "але". Ці 4 ГВт не з'явились цього року і не з’являться наступного", - сказала Верещинська.

"Є невеликий шанс з'явитися в 2026. Але тільки в тому випадку, якщо вони отримають фінансування вже зараз, цього року", - додала вона.

Вона нагадала, що до головних проблем, котрі стримують інвесторів належать: борги на енергоринку, непередбачуваність регуляторного поля та прайс-кепи.

Верещинська також розповіла, що інвестори не проявляють великої зацікавленості до анонсованих державою зелених аукціонів. Адже частина компенсації знову буде надходити з тарифу на передачу Укренерго, який завжди дефіцитний.

"У нас роками є величезна баталія просто з Регулятором з приводу встановлення тарифу, який не те що не буде високим, а який хоча б не буде дефіцитним", - сказала Верещинська.

Вона зазначила, що без великого ентузіазму на аукціони дивляться й міжнародні фінансові організації, яким доводиться фінансувати такі проєкти.

"Банки вже фінансували проєкти під зелений тариф, вони вже реструктуризували ці договори і зараз мають розраховуватись з інвесторами, які не отримують повністю оплату по них", - підкреслила директорка ЄУЕА.

Як повідомлялося, борг ДП "Гарантований покупець" перед ВДЕ складає близько 35,8 млрд грн.

На думку інвесторів, держава має пріоритезувати розвиток зеленої енергетики України конкретними рішеннями та діями, які стимулюватимуть інвесторів вкладати кошти в цю галузь, будувати нові електростанції та зменшувати дефіцит потужностей в енергосистемі України.