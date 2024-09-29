Государство должно поддержать ускорение строительства 4 ГВт ветроэнергетики, - инвесторы

"Казалось бы у нас (государства - ред.) есть ожидания 8 ГВт, из которых 4 вроде бы уже есть (готовых к реализации проектов ВЭС). Но есть "но". Эти 4 ГВт не появились в этом году и не появятся следующего", - сказала Верещинская.

"Есть небольшой шанс появиться в 2026 году. Но только в том случае, если они получат финансирование уже сейчас, в этом году", - добавила она.

Она напомнила, что к главным сдерживающим инвесторам проблемам относятся: долги на энергорынке, непредсказуемость регуляторного поля и прайс-кепы.

Верещинская также рассказала, что инвесторы не проявляют большого интереса к анонсированным государством зеленым аукционам. Ведь часть компенсации снова будет поступать из тарифа на передачу Укрэнерго, всегда дефицитного.

"У нас годами огромная баталия просто с Регулятором по поводу установления тарифа, который не то что не будет высоким, а который хотя бы не будет дефицитным", - сказала Верещинская.

Она отметила, что без особого энтузиазма на аукционы смотрят и международные финансовые организации, которым приходится финансировать такие проекты.

"Банки уже финансировали проекты под зеленый тариф, они уже реструктуризировали эти договоры и сейчас должны рассчитываться с инвесторами, не получающими полностью оплату по ним", - подчеркнула директор ЕУЭА.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд грн.

По мнению инвесторов, государство должно приоритезировать развитие зеленой энергетики Украины конкретными решениями и действиями, стимулирующими инвесторов вкладывать средства в эту отрасль, строить новые электростанции и уменьшать дефицит мощностей в энергосистеме Украины.