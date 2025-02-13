Держава компенсує навчання водінню для ветеранів з інвалідністю: хто може отримати допомогу

Послуга доступна для:

ветеранів війни з інвалідністю,

членів їхніх сімей,

родин загиблих Захисників і Захисниць України.

Проєкт реалізується в рамках ініціативи "Автошколи для осіб з інвалідністю". На сьогодні такі автошколи працюють у шести регіонах України: Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській та Хмельницькій областях.

Заступниця міністра Юлія Кіріллова зазначає, що одним із ключових напрямків роботи Мінветеранів є покращення мобільності та незалежності ветеранів війни. Основна мета проєкту - сприяти адаптації ветеранів у суспільстві, розширюючи їхні можливості для активного життя та незалежності.