Государство компенсирует обучение вождению для ветеранов с инвалидностью: кто может получить помощь

Ранее мы рассказывали, что на платформе е-Ветеран появилась возможность подать заявку на помощь от специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных военнослужащих. Специалисты оказывают комплексную поддержку ветеранам и их семьям, помогая адаптироваться к гражданской жизни. Консультации охватывают широкий спектр вопросов, в частности льготы, реабилитацию, трудоустройство, жилье, юридические вопросы и психологическую помощь.

Также РБК-Украина писало, что Минветеранов начало программу бесплатной психологической поддержки для ветеранов. Профессиональные специалисты могут присоединиться к инициативе и получать государственную компенсацию за предоставленные услуги.

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