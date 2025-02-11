Психологічна підтримка ветеранів: в Україні відкрили набір фахівців
Мінветеранів запустило програму безоплатної психологічної допомоги для ветеранів. Фахівці можуть долучитися до ініціативи та отримувати державне відшкодування за надані послуги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.
Міністерство у справах ветеранів України оголосило про впровадження програми надання безоплатної психологічної допомоги ветеранам війни, членам їхніх сімей та родинам полеглих захисників і захисниць.
Як працюватиме програма
Програма передбачає трирівневу систему допомоги:
- Соціально-психологічна підтримка.
- Спеціалізована психологічна допомога.
- Комплексна медико-психологічна реабілітація.
Вартість наданих послуг відшкодовуватиме Мінветеранів, зокрема:
- спеціалізованим закладам різних форм власності;
- фізичним особам-підприємцям (ФОП).
Розмір відшкодування збільшено у три і більше разів залежно від досвіду, спеціалізації та сертифікації фахівців.
Як стати надавачем послуг
Другий рівень (спеціалізована психологічна допомога):
- Юридичні особи незалежно від форми власності;
- ФОП із необхідною освітою та досвідом роботи;
- ФОП, які мають відповідних фахівців у трудових відносинах.
Третій рівень (комплексна медико-психологічна реабілітація):
- Юридичні особи з ліцензією на медичну практику та спеціалізованими підрозділами (центрами реабілітації, відділеннями психотерапії тощо);
- ФОП із ліцензією на медичну практику та спеціалізованими структурами.
Основні вимоги до фахівців
- Вища освіта за спеціальностями "Психологія", "Медична психологія" або "Медицина" (спеціалізація з психотерапії, психіатрії тощо);
- Досвід роботи: від 1 року у сфері охорони здоров'я / 2 роки за фахом;
- Проходження професійного навчання або атестації за останні 2 роки;
- Для психотерапії ПТСР та інших розладів - наявність сертифікації за міжнародно визнаними методами (CBT, EMDR, IFS тощо);
- Супервізія та інтервізія - обов’язкові умови для роботи.
Як подати заявку
- Підготувати документи (кваліфікаційні сертифікати, дипломи, підтвердження досвіду роботи, ліцензію для медичних практик);
- Надіслати заяву на реєстрацію: psy_registry@mva.gov.ua;
- Підписати договір із Мінветеранів;
- Почати надання послуг та вести документацію.
Послуги можуть надаватися у форматах: стаціонарно, амбулаторно або дистанційно.
Переваги для надавачів послуг:
- Гарантована державою оплата;
- Прозорі умови роботи;
- Довгострокова перспектива співпраці;
- Професійна підтримка та підвищення кваліфікації;
- Можливість допомогти ветеранам адаптуватися в суспільстві.
Долучитися до програми можуть усі юридичні особи, крім тих, які вже працюють за договором із НСЗУ.
Нагадаємо, що у 2024 році Міністерство у справах ветеранів анонсувало запуск експериментального проекту, що передбачає щоквартальні виплати для ветеранів і ветеранок на заняття спортом.