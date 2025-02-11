Психологічна підтримка ветеранів: в Україні відкрили набір фахівців

Мінветеранів запустило програму безоплатної психологічної допомоги для ветеранів. Фахівці можуть долучитися до ініціативи та отримувати державне відшкодування за надані послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України .

Міністерство у справах ветеранів України оголосило про впровадження програми надання безоплатної психологічної допомоги ветеранам війни, членам їхніх сімей та родинам полеглих захисників і захисниць.

Як працюватиме програма

Програма передбачає трирівневу систему допомоги:

Соціально-психологічна підтримка.

Спеціалізована психологічна допомога.

Комплексна медико-психологічна реабілітація.

Вартість наданих послуг відшкодовуватиме Мінветеранів, зокрема:

спеціалізованим закладам різних форм власності;

фізичним особам-підприємцям (ФОП).

Розмір відшкодування збільшено у три і більше разів залежно від досвіду, спеціалізації та сертифікації фахівців.

Як стати надавачем послуг

Другий рівень (спеціалізована психологічна допомога):

Юридичні особи незалежно від форми власності;

ФОП із необхідною освітою та досвідом роботи;

ФОП, які мають відповідних фахівців у трудових відносинах.

Третій рівень (комплексна медико-психологічна реабілітація):

Юридичні особи з ліцензією на медичну практику та спеціалізованими підрозділами (центрами реабілітації, відділеннями психотерапії тощо);

ФОП із ліцензією на медичну практику та спеціалізованими структурами.

Основні вимоги до фахівців

Вища освіта за спеціальностями "Психологія", "Медична психологія" або "Медицина" (спеціалізація з психотерапії, психіатрії тощо);

Досвід роботи: від 1 року у сфері охорони здоров'я / 2 роки за фахом;

Проходження професійного навчання або атестації за останні 2 роки;

Для психотерапії ПТСР та інших розладів - наявність сертифікації за міжнародно визнаними методами (CBT, EMDR, IFS тощо);

Супервізія та інтервізія - обов’язкові умови для роботи.

Як подати заявку

Підготувати документи (кваліфікаційні сертифікати, дипломи, підтвердження досвіду роботи, ліцензію для медичних практик);

(кваліфікаційні сертифікати, дипломи, підтвердження досвіду роботи, ліцензію для медичних практик); Надіслати заяву на реєстрацію : psy_registry@mva.gov.ua;

: psy_registry@mva.gov.ua; Підписати договір із Мінветеранів;

Почати надання послуг та вести документацію.

Послуги можуть надаватися у форматах: стаціонарно, амбулаторно або дистанційно.

Переваги для надавачів послуг:

Гарантована державою оплата;

Прозорі умови роботи;

Довгострокова перспектива співпраці;

Професійна підтримка та підвищення кваліфікації;

Можливість допомогти ветеранам адаптуватися в суспільстві.

Долучитися до програми можуть усі юридичні особи, крім тих, які вже працюють за договором із НСЗУ.