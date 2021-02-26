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Держали на морозе: Денисова требует оказать медпомощь крымчанину в СИЗО в Москве

Автор: Инна Собора

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяны Москальковой из-за нарушений прав крымчанина Ивана Яцкина. Его удерживают в московском СИЗО "Лефортово".

Об этом Денисова написала в Telegram.

Она призвала немедленно оказать ему экстренную медицинскую помощь.

"На днях работники этого учреждения держали гражданина Украины около часа на морозе 14 градусов без сезонной одежды и обуви, из-за того, что руководство учреждения его не выдало нашем согражданину. Это нанесло вред его здоровью. Адвокат предполагает, что это может быть обморожение нижних конечностей, но точно можно будет сказать только после обследования врачом", - написала Денисова.

По словам омбудсмена, такую реакцию работников СИЗО "Лефортово" вызвало то, что Яцкив накануне надел футболку с украинской символикой.

О факте пыток украинца Денисова сообщила Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, действующему Председателю ОБСЕ Анн Линде и другим европейским чиновникам.

Согласно последнему решению суда, крымчанин будет находиться в СИЗО до 16 апреля 2021 года. Его задержали 16 октября 2019 года и привезли из оккупированного Крыма в Москву. Яцкина обвиняют по статье 275 УК России - государственная измена в форме шпионажа.

Напомним, в оккупированном Крыму в ночь на 17 февраля Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пришла с обысками в дома крымских татар.

Ранее в ходе обысков в Крыму было задержано 6 крымских татар.

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