RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Тримали на морозі: Денісова вимагає надати меддопомогу кримчанину в СІЗО в Москві

Автор: Инна Собора

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової через порушення прав кримчанина Івана Яцкіна. Його утримують в московському СІЗО "Лефортово".

Про це Денісова написала в Telegram.

Вона закликала негайно надати українцю екстрену медичну допомогу.

"Днями працівники згаданої установи тримали громадянина України близько години на морозі 14 градусів без сезонного одягу та взуття, через те, що керівництво установи його не видало нашому співгромадянину. Це завдало шкоди його здоров’ю. Адвокат припускає, що це може бути обмороження нижніх кінцівок, але точно можна буде сказати лише після обстеження лікарем", - написала Денісова.

За словами омбудсмена, таку реакцію працівників СІЗО "Лефортово" викликало те, що Яцків напередодні одягнув футболку з українською символікою.

Про факт катування українця Денісова повідомила Верховного комісара ООН із прав людини Мішель Бачелет, діючого Голову ОБСЄ Анн Лінде та інших європейських посадовців.

Згідно останнього рішення суду, кримчанин перебуватиме в СІЗО до 16 квітня 2021 року. Його затримали 16 жовтня 2019 року та привезли з окупованого Криму в Москву. Яцкіна звинувачують за статтею 275 КК Росії - державна зрада у формі шпигунства.

Нагадаємо, в окупованому Криму в ніч на 17 лютого Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ прийшла з обшуками в будинки кримських татар.

Раніше у ході обшуків в Криму було затримано 6 кримських татар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Денисоваполитзаключенные
Читайте також
У Криму відновили справу Бекірова. Україна просить посилити тиск на Росію
Від українського політв'язня в Росії вимагають гроші, погрожуючи ШІЗО
Прогноз погоди