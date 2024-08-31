Держагентства РФ фіксують зростання невдоволення Путіним серед росіян, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Що говорять опитування

У п'ятницю, 30 серпня, фонд "Громадська думка" опублікував опитування, проведене 25 числа цього місяця. Він показав, що 28% респондентів висловили обурення чи невдоволення діям російської влади. Це більше, ніж 25% та 18% у опитуваннях, які фонд провів 11 серпня та 27 липня відповідно.

ISW зазначив, що респонденти "Громадської думки" не висловлювали настільки високого невдоволення з часів опитування, яке провели у листопаді 2022 року після першого місяця часткової мобілізації в Росії.

Водночас, російський державний центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) зазначив, що рейтинг схвалення Путіна знизився з 77,1% до 73,6 (на 3,5%) у період з 12 по 18 серпня. Це рекордне падіння навіть серед кремлівських соціологів із початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, пише ISW.

Останнє опитування ВЦВГД про 30 серпня показало додаткове зниження рейтингу схвалення Путіна з 73,6% до 72,4% (на 1,2%) у період з 19 по 25 серпня 2024 року.

Висновок ISW

Аналітики зазначили, що опитування російських держагентств не свідчать про особливо виражене незадоволення і не є достовірним відображенням реальних настроїв у російському суспільстві.

Однак ці опитування свідчать про те, що Кремль вважає за необхідне визнати, що невдоволення суспільства зросло після початку операції ЗСУ в Курській області.

Ймовірно, Кремль сподівається, що обмежене визнання суспільного невдоволення захистить його від звинувачень у тому, що він ігнорує стурбованість російського суспільства ситуацією у Курському регіоні.

"Зважаючи на все, Кремль розгорнув складну інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб пояснити своїй внутрішній аудиторії, чому Росія віддає пріоритет продовженню наступальних операцій на сході України, а не негайному вигнанню українських військ з Курської області, і обмежене визнання невдоволення може бути частиною цієї кампанії", - резюмували у звіті.